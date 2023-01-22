В Риге за год проверили знание латышского языка около тысячи учителей

С января прошлого года по начало этого года в Риге проверяли свое знание латышского языка почти 1000 учителей, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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В целом, Центр государственного языка провел проверки владения латышским языком в 43 дошкольных учреждениях и школах Риги, контролируя знание государственного языка педагогами в соответствии с нормативными требованиями.

Тесты Центра госязыка в Риге в основном проводятся в дошкольных образовательных учреждениях и лишь в некоторых школах Риги.

Всего выявлено 187 случаев, когда знание национального языка не соответствовало требованиям. Во многих случаях несколько педагогов принадлежали к нескольким учебным заведениям одновременно, поэтому их общее количество было меньше, чем количество выявленных нарушений, утверждают в Рижской думе.

В 2022 году, по данным Центра госязыка, доля нарушений, выявленных по всем проведенным тестам, не превышала 10%.

Всего в прошлом году в Риге 72 педагога прекратили свои трудовые отношения в законном порядке, а 23 пебагога были отстранены от работы на три месяца, в течение которых им требовалось улучшить свои языковые навыки.

В Рижской думе отмечают, что языковые тесты проводятся уже несколько лет.

Центр госязыка информирует органы местного самоуправления о случаях, когда установлено, что знание учителями латышского языка не соответствует установленному уровню владения. В этих случаях проводится беседа с руководством образовательного учреждения о мерах по устранению проблемы.

Получив предупреждение, некоторые педагоги улучшили знание латышского языка в соответствии с требованиями, но в ряде учреждений отдельные преподаватели больше не продолжают свою работу.

Как поясняют в столичном самоуправлении, "в целом ситуацию нельзя назвать критической, но с учетом и без того недостаточного количества педагогов каждая новая вакансия может создать проблему для обеспечения качественного учебного процесса".