В Риге за год создали десять новых городских лугов

Латвийский фонд природы в сотрудничестве с Рижской думой и ассоциациями соседей продолжил создание в столице городских лугов – оазисов дикорастущих растений, что поможет обогатить городскую среду и сохранить виды растений.

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В октябре и ноябре вместе с рижанами власти города создали десять новых городских лугов — на променаде в Кенгарагсе, в Чиекуркалне, у подножия Дрейлинькалнса, на проспекте Курземес рядом с Имантским рынком, на улице Дзирциема напротив Института стоматологии, на улице Юрмалас гатве возле Ботанического сада ЛУ, на улице Эзермалас возле Кишезерса, в парках Эбельмуйжа и Победы, а также на склонах Каменного тилта на Набережной 11 ноября. Расположение всех городских лугов можно найти на карте.

В создании лугов в этом году приняли участие около ста жителей — представители районных ассоциаций, ассоциаций Apeirons и "Pilsēta cilvēkiem, семьи с детьми, пенсионеры и многие другие.

Во время расчисткитерритории почву разровняли, убрали лишний дерн, а затем засеяли специально подготовленной для каждого места смесью семян более 50 латвийских дикорастущих растений, таких как дурнишник, осока полевая, осока желтая, рябина, осока ивовая и другие разновидности. Также высаживали рассаду луговых растений.

Благодаря поддержке Рижской думы управление городскими лугами взяло на себя SIA "Rīgas meži".

В 2021 году, в первый год реализации проекта, в Риге создали 20 городских лугов. В них хорошо развивалась осоки, болгарский перец, дикая морковь, расподины и другие растения. Так как большое количество луговых растений являются многолетними, их развитие идет очень медленно, поэтому в этом году у них образовались только листья, но не цветки.

В прошлом году луга были заложены на улице Лиедес ​​26Б, между улицами Териню и Арлавас, на улице А. Деглава между улицами Г. Астрас и Илукстес, между улицами Кр.Валдемара и Шарлотес, на участке возле улиц Миера и Клусас, на улице Гарая 18, на улице Цемента, на улице Экспорта, на участке от сквера Вашингтон до въезда на Андрейосту, на автобусной остановке в Кундзиньсале, возле 45-й Рижской средней школы, около поперечной 16-й линии в Чиекуркалнсе, между улицами Элвирас и Георга, вдоль набережной Юглас, на кругу транспортной развязки улиц Дзирциема и Буллю, в сквере на улицы Загеру, между улицами Лиелупес и Лемешу, на площади Вашингтона, на территории ассоциации Free Riga на улице Вискалю, а также в Рижском зоопарке и Ботаническом саду.

Фонд природы Риги и Латвии совместно с Тарту (Эстония) и Орхусом (Дания) начали финансируемый ЕС проект программы LIFE urbanLIFEcircles. В ходе проекта запланированы различные мероприятия по присутствию природного разнообразия в городской среде. Поэтому создание городских лугов в Риге продолжится и в ближайшие годы.