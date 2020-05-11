В Риге за ношением масок будут следить контролеры, в региональных автобусах могут запретить посадку

Муниципальное предприятие Rigas satiksme будет проверять ношение масок в общественном транспорте с помощью контролеров, а также введет специальные голосовые предупреждения на латышском, русском и английском языках.

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С 13 мая вступает в силу распоряжение правительства об обязательном ношении масок, платков или шарфов в общественном транспорте для уменьшения распространения Covid-19.

В случае если пассажир будет ехать без маски, контролеры попросят его ее надеть.

Представитель Rīgas satiksme Виктор Закис указал, что контролеры не могут применять санкции к нарушителям этого требования, у них нет таких полномочий. Штрафы и наказания останутся в ведении полиции. Он подчеркнул, что сейчас главное соблюдать дистанцию, а там где это невозможно, например, в общественном транспорте, носить маску или любым другим способом прикрывать рот и нос.

В свою очередь, водители региональных автобусов смогут отказать в посадке пассажирам с неприкрытым носом и ртом, сообщила представитель Дирекции автотранспорта Зане Плоне.

Хотя с 13 мая больше не будет в силе требование соблюдать дистанцию в общественном транспорте, дирекция призывает пассажиров поодаль. По-прежнему будет в силе запрет занимать первый ряд кресел в автобусе.