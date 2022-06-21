В Риге задержан Владимир Линдерман (ДОПОЛНЕНО)

Во вторник в Риге был задержан публицист и политический активист Владимир Линдерман.
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По предварительным данным, его задержали по месту жительства. Информацию о задержании подтвердила адвокат Елена Квятковская.
Причина, на основании которого произошло задержание Линдермана, пока неизвестна.
"Можем подтвердить, что сегодня СГБ провела процессуальные действия в рамках находящегося в делопроизводстве уголовного процесса и задержала одно лицо. В настоящее время Служба госбезопасности воздерживается от комментариев", — сообщили порталу Delfi в пресс-центре СГБ.
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