В Риге закончен запланированный на этот год ремонт внутриквартальных дворов

В микрорайонах Риги завершены запланированные на этот год ремонтные работы внутриквартальных дворов. На эти цели в целом потрачено свыше 1,5 млн евро, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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На территории Рижской Восточной исполнительной дирекции — в центре города и Латгальском предместье — работы были завершены уже в сентябре, покрытие было восстановлено в массиве Краста — в квартале между улицами Маскавас, Индрупес, Саласпилс и Славу, а также в квартале между улицами Лубанас, Зилупес, Дзервью, Маскавас и Резнас. Также восстановлены подъездные пути к Музыкальной и художественной школе Латгальского предместья.

В Видземском предместье и Зиемельском районе также завершены все работы по восстановлению подъездных путей внутриквартальных дворов. Главные места, где проводились ремонтные работы: улица Раунас 35, 35k-2, 37, 37k-2, 39, 39k-2, улица Вангажу 26, улица Бривибас 398, улица Эзермалас 2k, от Яунциема гатве вдоль собственности Nr. 233, улица Иерикю 36, улица Ринужу 15, улица Атлантияс 8, улица Атлантияс 12 и улица Ропажу 34 (рядом с 45-й средней школой).

В свою очередь, в Пардаугаве работы по восстановлению дорожного покрытия были проведены в Даугавгриве, Агенскалнсе, Болдерае, Зиепниеккалнсе и Иманте. Главные места, где проводились ремонтные работы: улица Парадес 28, 30, 30A, 32, улица Лепью 15 k1, k2, 17, аллея Валентина Пикуля 14, улица Э.Смильгиса 32, улица Калнциема 1/1, 1/2, 1/3, улица Лемешу 15, 17, 195, улица Саулкалнес 16, 14, 12, пешеходная дорожка между зданиями на проспекте Курземес 154 и на улице М.Круму 1,3.

Уже сообщалось, что в этом году ремонты подъездных путей и внутриквартальных дворов были запланированы в десяти округах Риги — в Вецмилгрависе, на Тейке, Югле, в Пурвциемсе, в массиве Краста, Агенскалнсе, Болдерае, Зиепниеккалнсе, Иманте и Даугавгриве.

То, что было сделано в последние годы по приведению внутриквартальных дворов в порядок, можно посмотреть здесь.