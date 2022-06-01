В Риге закроют для движения проезд по Дзирнаву под ж/д путями

Полное товарищество BERERIX в рамках проекта Rail Baltica продолжает строительство виадука Центрального мультимодального узла. Во время проведения строительных работ планируется частично демонтировать путепроводы улиц Прагас и Дзирнаву, сохраняя движение поездов.

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В целях обеспечения безопасного передвижения пешеходов и транспорта при демонтажных работах планируется ограничить перемещение и движение в обоих закрытых туннелях под железной дорогой. Об изменениях в городской среде жителей будут информировать дорожные знаки и указания. Жителям и гостям города предлагается следовать указаниям, планировать время и наиболее удобный маршрут, чтобы вовремя добраться до выбранного пункта назначения.

С 6-го по 19 июня будет закрыт для передвижения туннель улицы Прагас и участок улицы Прагас от улицы 13 января до Рижского международного автовокзала (улица Прагас 1). Туннель улицы Прагас будет закрыт четыре дня, с 6-го по 9-е июня. Передвижение пешеходов в это время планируется организовать по улицам 13-го января и Маскавас, а также через Рижский Центральный рынок и по улице Гоголя.

Работы по демонтажу путепровода и туннеля улицы Дзирнаву, на участке от улицы Сатеклес до улицы Тургенева, будут проводиться с 6-го по 19-е июня, и в это время будет закрыто движение транспорта и пешеходов. В это время для пассажиров поездов будет закрыт выход с перронов Центрального железнодорожного вокзала к улице Дзирнаву. Потоки пешеходов и движения будут организовываться по параллельным городским улицам — Сатеклес и Гоголя, а также Тургенева, Тимотея, Абренес и Лачплеша.

Также с 6 июня изменения затронут и маршруты общественного транспорта, а также остановки. Во время демонтажных работ будут изменения в автобусных маршрутах NN 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 18, 23, 25, 26, 32, 39, 43, 54 и 55. Изменения затронут и 13-й троллейбусный маршрут. Изменения коснутся как движения автобусов и троллейбусов, так и размещения остановок. Пассажиров призывают следить за информацией на странице Rīgas satiksme.

Полное товарищество BERERIX при демонтаже путепроводов обеспечит размещение дорожных и информационных знаков, движение оперативного транспорта, доступ жителей и предприятий, находящихся на указанных участках улиц, к месту жительства или месту работы.