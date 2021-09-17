В Риге закроют движение в начале улицы Деглава

Во время ремонта канализационной сети в Риге сегодня будет перекрыто движение транспортных средств в начале улицы Аугуста Деглава на пересечении улиц Валмиерас и Таллинас, сообщили агентству LЕТА в Рижской думе.

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С 22:00 сегодняшнего дня до 5 утра 20 сентября и с 22:00 20 сентября до 17:00 21 сентября будет закрыто движение транспортных средств на улице Деглава — от здания номер 16 до перекрестка с улицами Валмиерас и Таллинас.

Подрядчикам поручено обеспечить размещение дорожных знаков и доступ транспортных средств жителей и компаний, находящихся на указанном участке улицы, к месту проживания или расположения предприятий, а также движение оперативного и общественного транспорта.