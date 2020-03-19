В Риге закрывают детские площадки

На детских площадках Риги появятся предупреждающие знаки с просьбой не использовать площадки из-за объявленной в стране чрезвычайной ситуации. Если знаков будет недостаточно, площадки огородят лентами, сообщает портал Lsm.

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Компания по обслуживанию рижских садов и парков Rīgas meži разместит знаки до пятницы, 20 марта.

Предупреждения будут на нескольких языках. "Уже сегодня начали размещать предупреждения на нескольких языках: в том числе и на английском, русском и немецком языках. Надеемся на понимание со стороны посетителей парков, поскольку, конечно, в это время, когда семьи проводят много времени с детьми, есть соблазн проводить его активно. Но проконсультировавшись с иностранными коллегами, приняли решение о таких действиях", — рассказал член правления Rīgas meži Эдгар Вайкулис.

Если знаки не подействуют, площадки дополнительно огородят лентами.

"Сегодня констатировали, что предупреждающих знаков недостаточно. Они могут пропасть, их может сдуть ветром. Поэтому дополнительно к знакам площадки огораживаются лентой, чтобы привлечь внимание к запрету", — рассказал Вайкулис.