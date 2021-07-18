В Риге закрывают движение на улице Маскавас, на Лачплеша проезд ограничен

Во время строительства второй очереди путепровода, в ходе реконструкции туннеля и строительства въездов на Островной мост, с сегодняшнего дня закрыто движение автотранспорта на улице Маскавас.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Будет закрыт съезд с улицы Лачплеша на улицу Маскавас в направлении центра города, будет ограничено движение на улице Лачплеша, на путепроводе через улицу Маза Краста, также будет закрыт пешеходный туннель под улицей Лачплеша на улице Маскавас.

Будет ограничено и движение транспорта на улице Маскавас, напротив здания на улице Маскавас 51 и 53, не сможет автотранспорт ездить и по улице Маза Краста, где будет также закрыто пешеходное движение — у въезда на улицу Маскавас.

Также будет закрыто пешеходное движение в направлении от центра города к въезду/съезду, соединяющему набережную Даугавы с дорогами Островного моста.

Подрядчики обязаны установить информационные плакаты со схемой пешеходного движения и дорожными знаками.