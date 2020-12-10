Учитывая погодные условия, метеорологические прогнозы, а также возможность того, что прочный слой льда не образуется, жителям запрещено находиться на льду водоемов на административной территории Риги. Об этом сообщает портал столичного самоуправления Riga.lv.

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Период повышенной опасности на льду рижских водоемов своим распоряжением устанавливает исполнительный директор. Выполнение этого распоряжения контролирует Полиция самоуправления.

Ответственность за нахождение на льду установлена в законе об административных наказаниях в сфере управления, общественного порядка и использования государственного языка. За нарушение закона выносят предупреждение или накладывают штраф до 100 евро.