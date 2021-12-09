В Риге запрещено находиться на льду водоемов, штраф — 100 евро
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Еще с 3 декабря жителям запрещено находиться на льду водоемов и прибрежных вод, находящихся на административной территории Риги.

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Учитывая текущие погодные условия и метеорологические прогнозы, не исключено, что на водоемах, находящихся на административной территории Риги, может образоваться недостаточно прочный слой льда, и пребывание на нем может быть опасным.

Период повышенной опасности на льду столичных водоемов устанавливается приказом исполнительного директора Рижской думы. Исполнение этого приказа контролируется муниципальной полицией.

Ответственность за нахождение на льду установлена Законом об административных наказаниях. Нарушение закона влечет предупреждение или штраф до 100 евро.

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