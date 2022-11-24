В Риге запрещено находиться на льду водоемов. Штраф — до 100 евро

С четверга, 24 ноября, вступает в силу запрет на нахождение на льду водоемов, находящихся на административной территории Риги. Соответствующее заявление подписал исполнительный директор города.

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Учитывая текущие погодные условия и метеорологические прогнозы, возможно, что на водоемах в Риге может образоваться недостаточно прочный слой льда, и нахождение на нем может быть опасным.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов определяется распоряжением исполнительного директора города. Выполнение данного приказа контролируется муниципальной полицией.

Ответственность за нахождение на льду определена в Законе об административных взысканиях за нарушения в сфере общественного порядка. Нарушение закона влечет за собой предупреждение или штраф в размере до 100 евро.