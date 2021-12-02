В Риге запретили выходить на лед водоемов

С 3 декабря жителям запрещено ходить по льду водоемов и прибрежных вод административной территории Риги. Об этом агентству LETA сообщили представители Рижской думы.

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Учитывая текущие погодные условия и метеорологические прогнозы, лед, который образуется на водоемах, может быть недостаточно прочным. Это означает, что находиться на нем может быть небезопасно, пояснили в самоуправлении.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов определяет исполнительный директор Рижской думы. За тем, чтобы правило соблюдалось, будет следить муниципальная полиция.

Нарушители закона будут получать предупреждение или штраф до 100 евро.