В Риге запретили выходить на лед водоемов
Foto: DELFI

С 3 декабря жителям запрещено ходить по льду водоемов и прибрежных вод административной территории Риги. Об этом агентству LETA сообщили представители Рижской думы.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Учитывая текущие погодные условия и метеорологические прогнозы, лед, который образуется на водоемах, может быть недостаточно прочным. Это означает, что находиться на нем может быть небезопасно, пояснили в самоуправлении.

Период повышенной опасности на льду рижских водоемов определяет исполнительный директор Рижской думы. За тем, чтобы правило соблюдалось, будет следить муниципальная полиция.

Нарушители закона будут получать предупреждение или штраф до 100 евро.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

0

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Рижская дума
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

Dokobit Article Novembris RU
DELFI Brand Studio Читайте также
Твое время стоит дороже! Используй преимущества Wolt
Детские дома — это не просто социальная проблема, это огромная несправедливость
Инструменты поддержки – не волшебная палочка. Домашнюю работу необходимо сделать самим
Престижная награда Energy Globe Award присуждена Управлению Рижского Свободного порта
TOP 5: великолепный отдых в Паланге для всей семьи
Квалифицированная э-подпись – незаменимое подспорье в быту и на работе
Быть для своих клиентов помощником и опорой. Кристине Крауле