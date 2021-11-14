В Риге запускаются пилотные проекты, связанные с повышением мобильности

Общедоступные станции подзарядки электросамокатов, парковки для велосипедов и электросамакатов, использование электрических микроавтобусов для пассажирских перевозок, дистанционное управление автономными транспортными средствами. Таким возможно будет "мобильное" будущее Риги.

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В целях содействия развитию инноваций и идей в области мобильности с высоким потенциалом и добавленной стоимостью в ноябре в нескольких местах Риги реализуются пилотные проекты мобильности — прототипы, которые планируется испытать в городском пространстве.

EIT Urban Mobility Европейского института инноваций и технологий в сотрудничестве с Рижской городской думой, VEFRESH и Институтом электроники и компьютерных наук реализует проект "Организация программы инкубатора городской мобильности в Риге", в рамках которого шесть команд создавали идеи и разрабатывали прототипы.

Команда Mikropoint открыла новую точку передвижения на площади Земитана, которая объединяет навес для электросамокатов и велосипедов, мастерскую для мини-велосипедов и скамейку. Решение направлено на расширение диапазона использования транспортных средств вокруг Тейки, тем самым улучшается мобильность за счет экологически чистых транспортных средств. Цель проекта — привлечь самоуправление к развитию инноваций в области мобильности и поддержать идеи с высоким потенциалом и добавленной стоимостью, продвигая испытания прототипов в городской среде.

Команда getUgo предлагает дистанционное управление автономными транспортными средствами, машинами и другими устройствами с помощью программной и аппаратной платформы дистанционного управления.

Команда E-Stop предлагает решение для хранения и зарядки персональных электросамокатов, установленных в торговом центре Alfa.

Команда Electrify продвигает идею использования электрических микроавтобусов — как нового вида пассажирского транспорта. Эта идея все еще находится в стадии разработки.

Команда Velorūme предлагает стоянку для велосипедов или гараж для хранения велосипедов размером с одно парковочное место. Этот прототип установлен на Бривибас гатве, 290.

Команда Simplecharge поощряет использование столбов уличного освещения для зарядки электромобилей. Планируется, что прототипы будут созданы на улице Апузес.

Проект начался с 48-часового апрельского хакатона, посвященного мобильности, за которым последовала программа летнего инкубатора. Командам потребовалось десять недель, чтобы поработать над прототипом своего мобильного решения.

"Я рада, что Рига становится площадкой для новых идей и решений. Прототипы теперь будут опробованы в реальных условиях, что может стать основой для привлечения инвестиций в город. Их можно будет использовать для улучшения городской среды, снижения загрязнения, повышения конкурентоспособности города и повышения уровня жизни населения", — говорит председатель Комитета городского развития Рижской думы Иева Андерсоне.