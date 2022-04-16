В Риге заработали водный каскад на Бастейкалнс и фонтаны на канале
Foto: LETA

На этой неделе в Риге заработали плавучие фонтаны на городском канале около Латвийской национальной оперы и Бастионной горки, а также каскадный фонтан "Бастейкалнс", сообщает Департамент жилищного строительства и окружающей среды Рижской думы.

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Часы работы плавучих фонтанов на канале в центре Риги - с 7:30 до 24.00. В темное время суток можно наблюдать за игрой света плавучего фонтана около Бастейкалнса.

Как и каждый год, остальные фонтаны в Риге запускаются постепенно, в конце апреля или начале мая, в зависимости от погоды.

В ведении Рижского самоуправления находятся 13 фонтанов – десять стационарных и три плавучих. После долгого перерыва в этом году рижан и гостей города снова порадует фонтан рядом с Домом конгрессов в парке Кронвалда, который прошел капитальный ремонт. Также сообщается, что скоро начнется ремонт фонтана в Верманском саду.

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