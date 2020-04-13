В Риге зарегистрирован только один новый пациент с Covid-19

В воскресенье, 12 апреля, в Риге зарегистрирован только один новый пациент с вызываемым коронавирусом заболеванием Covid-19, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Согласно регламенту об охране данных, точное число заболевших раскрывается только о территориях, где насчитывается свыше пяти пациентов с Covid-19. В число этих территорий входят Рига, Елгава, Лиепая, Саласпилский край, Кекавский край, Марупский край, Огрский край, Олайнский край, Бабитский край, Бауский край, Гаркалнский край, Озолниекский край, Даугавпилс, Стопиньский ркай, Сигулдский край и Елгавский край.

Помимо Риги на территории других упомянутых самоуправлений новые случаи заболевания не зарегистрированы.

По данным ЦПКЗ, в Риге на данный момент констатировано 357 пациентов с Covid-19.

За прошедшие сутки из списка районов, где есть заболевшие, исключен Мазсалацский край. Всего заболевание Covid-19 констатировано у жителей в 62 самоуправлениях.

Informācija par COVID-19 saslimšanas gadījumiem Latvijā

Interaktīvu karti var aplūkot šeit https://t.co/5vGSDjkgLs pic.twitter.com/KY6ZEmhqJX — SPKC.gov.lv (@SPKCentrs) April 13, 2020

За прошедшие сутки в Латвии было выявлено четыре новых случая заражения Covid-19, в целом в стране инфицированы 655 человек.

Пробы на Covid-19 за прошедшие сутки сдали 562 человека, а в целом с начала распространения вируса в Латвии - 28 776 человек.

В больницах находятся 44 пациента с Covid-19, у 41 из них заболевание средней тяжести, три человека находятся в тяжелом состоянии.