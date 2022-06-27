В Риге зарегистрирована первая в этом году тропическая ночь

После самого жаркого дня с июля прошлого года в ночь на понедельник столбик термометра в центре Риги и в Даугавгриве не опустился ниже отметки +21 градусов. Синоптики такие ночи называют тропическими, свидетельствует информация Латвийского центра среды, геологии и метеорологии.

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Прошлым летом, которое было самым жарким за всю историю метеонаблюдения, в центре Риги зафиксировано 19 тропических ночей и это рекорд.

27 июня на закате в Вентспилсе температура воздуха понизилась до +20 градусов в порту и +15 градусов в аэропорту, на большей части территории страны температура воздуха составила +15..+19 градусов.

В свою очередь, максимальная температура воздуха в воскресенье днем составила от +26,2 градуса в Колке до +32,6 градусов в порту Вентспилса. На пяти наблюдательных станциях была побит рекорд жары на 27 июня - в Лиепае +29,7 градуса (предыдущий рекорд был установлен в 2020 году, когда термометр показал +28,9 градуса), в Резекне +30,9 градуса (+30,8 градуса в 2016 году), В Руйиене +31,3 градуса (+30,2 градуса в 2013 году), в Павилосте +31,5 градуса (+29,1 градуса в 2020 году) и в Приекули +31,6 градуса (+30,8 градуса в 2016 году).

Как сообщалось, в понедельник, 27 июня, температура воздуха на большей части территории Латвии достигнет +30...+32 градуса, прогнозируют синоптики.