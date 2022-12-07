В Риге заснеженные улицы и тротуары чистят почти 100 единиц специальной техники

В Риге в среду утром во время снегопада продолжаются необходимые работы по уборке улиц и тротуаров, к работе привлечены 99 технических единиц, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Очистка улиц и велосипедных дорожек от снега началась уже в 2 часа, а уборка тротуаров стартовала в 6 часов. Всего в уборке улиц и тротуаров задействовано 99 единиц техники.

Магистральные улицы, мосты, путепроводы и велосипедные дорожки города убираются в приоритетном порядке. Их очистка и посыпка противоскользящими материалами производились ночью и будут продолжаться днем. При длительном снегопаде проходимость обеспечивается использованием противоскользящего материала, соответствующего температуре воздуха. По окончании снегопада проезжие части магистральных улиц очищаются от снега в течение трех часов. Прилегающие улицы с менее интенсивным движением расчищают по мере необходимости, на них допускается небольшой слой снега. Пешеходные переходы, остановки общественного транспорта и автостоянки Rīgas satiksme также очищены от снега.

Учитывая, что снегопад продлится до вечера и прогнозируется увеличение снежного покрова на пять-восемь сантиметров, водителям, пешеходам и велосипедистам местами может быть сложно передвигаться, так как работы по уборке ведутся поэтапно и на участках, которые были расчищены, через короткое время может образоваться новый снежный покров или обледенение. Поэтому муниципалитет призывает планировать маршрут вовремя и рассчитывать на то, что, возможно, в дороге придется провести больше времени, чем обычно.

В историческом центре Риги и его защитной зоне, где этой зимой тротуары чистит самоуправление, работы по механизированной очистке тротуаров начались в 6 утра. В защитной зоне в уборке тротуаров от снега задействована 31 единица специальной техники, а также бригады рабочих, которые убирают тротуары в Вецриге вручную. Повторная очистка тротуаров будет производиться в зависимости от погодных условий.

В защитной зоне собственники прилегающих к тротуарам территорий не обязаны самостоятельно убирать и посыпать тротуары.

В этом сезоне владельцам территорий за пределами центра города, к чьей собственности прилегают тротуары, как и ранее нужно проводить уборку тротуаров от снега самостоятельно. После снегопада тротуары должны быть впервые очищены от снега к 8 часам утра. Во время продолжительного снегопада уборку следует проводить по мере необходимости, чтобы обеспечить комфортное и безопасное передвижение пешеходов. 50 % ширины тротуара должно быть очищено от снега, но не менее 1,5 м. Для посыпки тротуаров допускается использовать только посыпной материал с концентрацией солей не более 20 %. Не разрешается рассыпать чистую соль на тротуарах, за исключением случаев ледяного дождя. В целом по городу переход на централизованное содержание тротуаров, прилегающих к муниципальным улицам в зимний период, состоится до зимнего сезона 2024/2025.

Жители, чьи участки примыкают к тротуарам, могут бесплатно получить 50 килограммов песка для посыпки тротуаров. Это касается и резидентов, объекты недвижимости которых находятся в защитной зоне. На данный момент Департамент благоустройства территории Рижской думы предоставил 1200 тонн посыпного материала.

Владельцам домов и управляющим предлагается также позаботиться об очистке крыш, чтобы снег и сосульки, падающие с крыши, не представляли опасности для пешеходов. Разграничение тротуара допускается только на время уборки кровли. Ответственность за сбор счищенного с крыши снега с тротуара и проезжей части, в том числе в районе защитной зоны, несут собственники домов.

Всего в уборке улиц и тротуаров задействовано 99 единиц специальной техники, из них 67 занимаются очисткой улиц, мостов, путепроводов и велодорожек, а 32 — очисткой тротуаров. Уборка 1600 остановок общественного транспорта и 6000 парковок Rīgas satiksme в основном выполняется вручную.