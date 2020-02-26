В Ригу из Лиепаи доставлен пациент с подозрением на коронавирус

В среду из Лиепаи в Ригу с подозрением на заболевание коронавирусом был доставлен один пациент. "Могу подтвердить, что в Лиепае был такой вызов", — подтвердила информацию представитель Службы неотложной медицинской помощи Илзе Букша.

Как отмечает "Курземес вардс", лиепайчанин вернулся из поездки в Италию и обратился к семейному врачу с симптомами простуды. Доктор вызвала скорую, после чего пациента доставили в стационар "Латвийского центра инфектологии" Рижской Восточной клинической университетской больницы.

По словам Букши, результаты анализов госпитализированного лиепайчанина пока неизвестны.