В Ригу на лечение доставлены раненые защитники Украины

В больницу травматологии и ортопедии доставлены украинские военнослужащие, получившие ранения. Эту информацию телеканалу ЛТВ подтвердил микрохирург Мартиньш Малзубрис.
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Один из раненных находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней тяжести.
Как отмечает LSM.lv, в Ригу защитников Украины доставили благодаря медицинскому транспорту частных лиц и частных учреждений. Одного из них консультирует работающий сейчас в Украине латвийский микрохирург Олафс Либерманис.
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