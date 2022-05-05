В Ригу на лечение доставлены раненые защитники Украины
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В больницу травматологии и ортопедии доставлены украинские военнослужащие, получившие ранения. Эту информацию телеканалу ЛТВ подтвердил микрохирург Мартиньш Малзубрис.

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Один из раненных находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней тяжести.

Как отмечает LSM.lv, в Ригу защитников Украины доставили благодаря медицинскому транспорту частных лиц и частных учреждений. Одного из них консультирует работающий сейчас в Украине латвийский микрохирург Олафс Либерманис.

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