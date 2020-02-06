В Ригу прилетел частный рейс из Китая: были приняты превентивные меры против коронавируса

Во вторник вечером в аэропорту "Рига" приземлился частный самолет из Китая. Пассажиры и экипаж переночевали в Риге и утром в среду улетели. Предварительно работники Центра контроля и профилактики заболеваний убедились, что никто из них не болен.

Регулярного прямого авиасообщения между Латвией и Китаем нет. Пограничники сообщили о прилетевшем из Китая частном самолете в Центр контроля и профилактики заболеваний.

Специалисты центра провели анкетирование и опрос четырех пассажиров и четырех членов экипажа частного самолета. Никаких признаков инфекции констатировано не было. Утром самолет заправился и улетел.

Как сообщалось, в Латвии уже четыре человека с симптомами гриппа были проверены на коронавирус, но подозрения не подтвердились.