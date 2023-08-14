В рижские школы могут вернуться бесплатные обеды для всех
Foto: LETA

Глава Комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина пообещала начать работу по возобновлению бесплатного питания в учебных заведениях столицы, пишет LETA.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

На заседании комитета 14 августа было поддержано увеличение расходов на питание в рижских школах и детсадах. Самоуправление покроет половину расходов из-за подорожания питания в школах и половину расходов на питание в детских садах. Как подчеркнула Гейкина, принять это решение уже сейчас было необходимо для того, чтобы у школ и родителей было понимание, как будет обеспечиваться питание, до начала учебного года.

Однако, как отметила представитель комитета, сейчас в Рижской думе неясная политическая ситуация, и принимать решения о важных изменениях сейчас неправильно. Но это не значит, что через месяц не будет других решений.

В качестве примера Гейкина привела Финляндию, где было решено, что государство обеспечивает всем детям в стране бесплатное горячее питание хотя бы раз в день. По ее мнению, Латвии, с учетом демографической ситуации, нужно действовать так же.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Būt pietiekami drosmīgam un bezkaunīgam. Saruna par līderību Latvijā
Vai, Eiropai pārejot uz 100% bio pārtiku, pazudīs kokakola?
Как провести выходные с детьми в Вентспилсе
Лучшее лекарство в мире. Активный отдых в Вентспилсе