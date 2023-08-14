В рижские школы могут вернуться бесплатные обеды для всех

Глава Комитета Рижской думы по образованию, культуре и спорту Лайма Гейкина пообещала начать работу по возобновлению бесплатного питания в учебных заведениях столицы, пишет LETA.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

На заседании комитета 14 августа было поддержано увеличение расходов на питание в рижских школах и детсадах. Самоуправление покроет половину расходов из-за подорожания питания в школах и половину расходов на питание в детских садах. Как подчеркнула Гейкина, принять это решение уже сейчас было необходимо для того, чтобы у школ и родителей было понимание, как будет обеспечиваться питание, до начала учебного года.

Однако, как отметила представитель комитета, сейчас в Рижской думе неясная политическая ситуация, и принимать решения о важных изменениях сейчас неправильно. Но это не значит, что через месяц не будет других решений.

В качестве примера Гейкина привела Финляндию, где было решено, что государство обеспечивает всем детям в стране бесплатное горячее питание хотя бы раз в день. По ее мнению, Латвии, с учетом демографической ситуации, нужно действовать так же.