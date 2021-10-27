В рижских детсадах во время локдауна особо не уменьшилось число детей
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В настоящий момент все муниципальные детские сады работают в очном режиме. Несмотря на локдаун, количество детей особо не уменьшилось, сообщила порталу Delfi представитель Департамента по вопросам образования, культуры и спорта Индра Вилде.

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По ее словам, детей в дошкольные учебные заведения водят и те родители, которые перешла на удаленную работу, поскольку ребенок требует внимания и присмотра.

В детских садах, где болеет персонал или есть вакантные места, "перетасовали" группы, вводят сокращенный (на час или два) рабочий день. В дежурных группах также учитывают эпидемиологические нормы по допустимому числу детей.

В муниципальных детских садах болеют как педагоги и нянечки, так и технический персонал. На карантине находятся группы в семи детских садах и четырех школах, где обеспечивают дошкольное образование. В целом на карантине находятся 14 групп.

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Локдаун детский сад
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