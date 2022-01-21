В рижских детских садах стремительно распространяется Covid-19

В дошкольных образовательных учреждениях Риги стремительно растет распространенность Covid-19, сообщила руководитель отдела коммуникации и связей с общественностью департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Индра Вилде.

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Если в начале недели коронавирусом были затронуты 22 рижских детских сада, то к выходным — уже 35.

Кроме того в конце недели на дистанционное обучение переведены ученики уже 66 рижских школ, одной музыкальной школы и одной спортшколы.

В настоящее время дистанционное обучение для всего класса или группы или частичное дистанционное обучение определено в 660 классах и 66 дошкольных группах. В 83 случаях в школах осуществляется частичное дистанционное обучение, в 353 случаях на удаленное обучение переведен весь класс, в семи случаях школы реализуют смешанную форму обучения.

При этом Вилде указала, что в пятницу дистанционное обучение завершилось для 171 групп учащихся.

Как уже сообщалось, руководители тех школ, в которых наблюдается более высокая заболеваемость Covid-19, рассмотрят вопрос о введении принципа ротации. В свою очередь, принимать решение о полном переходе в дистанционный формат обучения школа сможет только по рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний.

На этой неделе Рижская государственная немецкая гимназия, реализуя принцип ротации, установила для всей школы два дня дистанционного обучения.