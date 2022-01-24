В рижских магазинах Lidl можно будет сдать на переработку старую бытовую технику

Экологическая организация Zaļā josta проведет акцию “Электросуббота” – в некоторых магазинах Lidl рижане смогут бесплатно сдать на переработку вышедшую из строя бытовую технику. 29 января сбор электротехники пройдет на левом берегу Даугавы – в Иманте, Золитуде и Зиепниеккалнсе, а 5 февраля – на правом берегу, в Плявниеках и Межциемсе.

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За последние пять лет в Латвии сдали на переработку 38% электроприборов, вышедших на рынок. Из них 85% были переработаны — в сумме это всего третья часть того, что было куплено из завезено в Латвию.

Чтобы дать возможность сдать на переработку ненужную или поломанную бытовую технику, Zaļā josta вместе с компанией по перевозке опасных отходов BAO и сетью магазинов Lidl проведет в Риге акцию "Электросуббота".

Сдать ненужную бытовую технику можно будет:

29 января с 10.00 до 16.00 на левом берегу Даугавы

В Иманте, по адресу бульвар Анниньмуйжас 77;

В Золитуде, по адресу улица Анниньмуйжас 8а;

В Зиепниеккалнсе, по адресу улица Валдекю 39а

5 февраля с 10:00 до 16:00 на правом берегу Даугавы:

В Плявниеках, по адресу улица Деглава 160 и улица Лубанас 113а

В Межциемсе, по адресу С. Эйзенштейна 81.

Среди участников акции разыграют три подарочные карты в магазин Lidl стоимостью в 30 евро. Всю собранную бытовую технику доставят в центр переработки предметов, опасных для окружающей среды. Более подробно узнать об акции можно на сайте Zaļā josta.