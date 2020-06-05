В рижских маршрутках больше не будет скидок

Поездок по скидке больше не будет ни на одном маршруте рижских микроавтобусов. Льготы останутся только у инвалидов I и II группы, сообщила представитель Департамента сообщения Рижской думы Илзе Диманте.

Сейчас маршрутки в Риге не ходят совсем из-за пандемии Covid-19, их движение все еще не восстановлено. До пандемии скидки действовали на восьми маршрутах — в микроавтобусах сине-белой расцветки.

Было констатировано, что большая часть пассажиров, которым полагаются эти скидки, не используют их на этих маршрутов, пояснили в департаменте.

Представители Rīgas satiksme заявили агентству LETA, что микроавтобусы — это услуги повышенного качества и стоят соответствующе. "Это сделано для того, чтобы люди, которые платят за билет полную цену, могли перемещаться по городу действительно комфортно", — объяснили представители предприятия.

Департамент констатировал, что количество человек, которые покупают в маршрутках билет за полную стоимость, значительно уменьшилось, эти люди используют другие виды перемещения, что неблагоприятно влияет на мобильность в городе.