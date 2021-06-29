В рижских микрорайонах будет организована выездная вакцинация

Отдел проекта вакцинации Национальной службы здоровья в сотрудничестве с самоуправлением организует выездную вакцинацию в рижских микрорайонах, сообщает LETA.

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Также выездные пункты, где можно привиться без предварительной записи, организованы в Айзкраукле, Гулбене, Вецумниеки и Талси, а 3 июля пункт вакцинации будет работать на Алойском рынке.

Выездная вакцинация также проходит на дому для пенсионеров старше 80 лет. Пенсионеров персонально обзванивают и уговаривают привиться. На данный момент обзвонили 5526 пенсионеров Даугавпилса.

На данный момент работают восемь пунктов вакцинации в торговых центрах Риги, Лиепаи и Даугавпилса. Планируется, что они могут появиться также в торговых центрах Origo и Sāga в Риге, а также в Цесисе, Сигулде, Юрмале и Вентспилсе.