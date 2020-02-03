В рижских парках появились столбики для собак, призванные спасти деревья от мочи

В парках Пардаугавы появилась "собачья почта" — специальные столбики, которые собаки могут "помечать" вместо деревьев. Об этом сообщает Latvijas avīze.

Пока что поставлено только 18 "почтовых" столбиков — восемь в Парке Победы и по два в парке Аркадияс, в саду Кобес, Дзегужкалнсе, в парке усадьбы Нордекю и Эбельмуйже. Столбы сделаны из обрезков досок лесопильни Rīgas meži.

"Собаки — большая беда для рижских деревьев. Деревья плохо переносят большую концентрацию собачьей мочи", — объясняет экожурналистка Анитра Тоома, автор идеи "собачьей почвы".

По ее словам, многие редкие и завезенные из-за границы деревья в парках столицы начинают вянуть, потому что их регулярно "помечают" собаки. А то, что многие хозяева разрешают собакам какать на клумбы и в кусты, а потом не убирают за ними, наносит вред всему парку. Особенно много таких хозяев в Зиедоньдарзсе.

"Люди не считаются с тем, что в сад ходят дети из детского сада, весной люди делают упражнения. Многие считают, что садовник — это слуга, который уберет за их собакой".