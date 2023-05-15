В рижских парках появятся 70 новых мусорных урн. Что в них особенного?

SIA Rīgas meži установит в рижских парках 70 новых мусорных урн. Первые уже появились в Верманском парке, в ближайшие дни такие же будут установлены на Бастейкалнс и в сквере у Национальной оперы.

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Специалисты SIA Rīgas meži и Dārzi un parki в сотрудничестве с поставщиками услуг разработали дизайн и функциональность новых мусорных урн, учитывая накопленный опыт и опыт других стран. Новые урны частично закрыты, что затруднит к доступ птиц, а также обеспечит более удобное использование. Кроме того, новые мусорники впервые оборудованы специальными отсеками для использованной пустой тары. Это решение созвучно с введенной недавно системой депозита пустой упаковки из-под напитков, направленной на защиту окружающей среды и ее долгосрочное использование. Это решение используют во многих странах, в том числе в Скандинавии. Из 70 урн 39 будут оборудованы отсеками для пустых бутылок.

"Призываем жителей правильно использовать новые урны, в том числе отсеки для пустой тары. Планируется, что это позволит сделать зеленые зоны в Риге более чистыми и эстетически привлекательными, а также поможет уменьшить случаи вандализма. Это особенно актуально для парков в центре Риги, где ежедневно отдыхает много людей. Кроме того, урны закрытого типа облегчат работу наших сотрудников и сократят время, необходимое для сбора мусора", - отметил руководитель SIA Rīgas meži и Dārzi un parki Айгар Пенцис.

"Разработанный дизайн новых урн - это один из маленьких, но очень важных шагов к тому, чтобы наши парки и сады были более чистыми и убранными. Они прекрасно вписываются в среду и позволяют более удобно собирать и сдавать на переработку материалы", - указала заместитель председателя комитета Жилья и среды Рижской думы Майрита Лусе. Она добавила, что в этом году самоуправление планирует также ряд других улучшений: в городе появятся краны с питьевой водой, а также будут проведены мероприятия, способствующие сортировке мусора.