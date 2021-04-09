В рижских парках появятся большие мусорники: маленькие "не справляются" с едой навынос
Foto: DELFI

В рижских садах и парках появятся более крупные мусорные контейнеры для сбора отходов после обедающих, сообщают Rīgas meži.

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Поскольку кафе сейчас работают только навынос, многие люди обедают в парках, а потом выбрасывают пластиковые контейнеры из-под еды. Из-за этого мусорники оказываются переполненными.

Из-за этого, в свою очередь, в парках активно хозяйничают вороны и чайки, достают контейнеры в поисках еды и разбрасывают мусор.

Было решено установить более крупные мусорные контейнеры с пластиковыми крышками, которые не дадут птицам рыться в баках. Новые мусорники начнут появляться в начале следующей недели, в первую очередь в тех местах, где поблизости есть кафе.

Rīgas meži просят закрывать крышку, выбросив мусор, чтобы до него не могли добраться птицы.

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