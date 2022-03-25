В рижских школах начали учебу 783 ребенка с Украины
Foto: Megan Soule / cc

783 ребенка из Украины начали обучение в рижских школах, сообщил сегодня на пресс-брифинге начальник Управления образования Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис.

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В детских садах найдены места для 129 детей-беженцев из Украины.

Как сообщалось, для получения образования в Риге в центре поддержки жителей Украины зарегистрировано 1496 украинских детей, из них 451 — детсадовского возраста, а 1045 — школьного.

Баламовскис сообщил, что разница между детьми, записавшимися в школу, и реально начавшими учебу связана с тем, что многие родители после приезда в Ригу и регистрации еще уточняют свое место жительства и ищут подходящую школу.

Есть и такие украинские дети, которые пользуются дистанционным обучением, предлагаемым Украиной.

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