В рижских школах начали учебу 783 ребенка с Украины

783 ребенка из Украины начали обучение в рижских школах, сообщил сегодня на пресс-брифинге начальник Управления образования Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Ивар Баламовскис.
В детских садах найдены места для 129 детей-беженцев из Украины.
Как сообщалось, для получения образования в Риге в центре поддержки жителей Украины зарегистрировано 1496 украинских детей, из них 451 — детсадовского возраста, а 1045 — школьного.
Баламовскис сообщил, что разница между детьми, записавшимися в школу, и реально начавшими учебу связана с тем, что многие родители после приезда в Ригу и регистрации еще уточняют свое место жительства и ищут подходящую школу.
Есть и такие украинские дети, которые пользуются дистанционным обучением, предлагаемым Украиной.