В рижских школах появятся питьевые фонтанчики – так Rīgas ūdens напоминает, что в Риге можно пить воду из под крана

В среду в Рижской Саркандаугавской начальной школе начался пилотный проект Rīgas ūdens — здесь появится фонтанчик с питьевой водой. Так предприятие самоуправления Rīgas ūdens напоминает о том, что в Риге безопасно пить воду из под крана. Об этом сообщила представительница предприятия Элина Юнолайнена.

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В среду в Рижской Саркандаугавской начальной школе начался пилотный проект Rīgas ūdens — здесь появится фонтанчик с питьевой водой. Об этом сообщила представительница Rīgas ūdens Элина Юнолайнена.

Краны с питьевой водой планируется установить в десяти рижских школах. Этот проект — часть информационных мероприятий, в ходе которых жителям будут разъяснять, что использования воды из рижского городского водопровода, то есть из под крана, безопасно и соответствуют самым высоким европейским стандартам.

Rīgas ūdens каждый день непрерывно осуществляет контроль качества питьевой воды.

Питьевые фонтанчики также установят в Рижской 1 государственной гимназии, в начальной школе Valodiņa, в Рижской государственной немецкой гимназии, в Рижской Гризинькалнской школе Гердера, в начальной школе Рижской государственной классической гимназии, в начальной школе Рижского французского лицея, а Рижской английской гимназии, в начальной школе Фрициса Бривземниекса и в Рижской Чиекуркалнской основной школе.

Саркандаугавской основной школе также передали 320 бутылок для воды, чтобы учащиеся привыкли пить воду из-под крана.

Этим летом Рижская дума в сотрудничестве с Rīgas ūdens установила в столичных парках шесть кранов с питьевой водой. Такие краны помогают сократить количество отходов и пластиковой упаковки, поскольку позволяют использовать многоразовые бутылки, поясняют в компании.