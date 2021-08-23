В рижских учреждениях социального ухода привито 56-77% работников
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Согласно информации, представленной депутатам комиссии по социальным вопросам Рижской думы, в настоящее время от Covid-19 привито от 56% до 77% сотрудников муниципальных социальных учреждений в Риге.

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Из 432 сотрудников рижской социальной службы вакцинированы 56%, столько же привито работников в центре социальной помощи Gaiļezers.

66% сотрудников вакцинированы в Рижском центре социальной помощи Mežciems, в Рижском приюте — 70,4%, в детско-юношеском центре Рижского самоуправления — 75,24%, в центре социального ухода Stella maris — 77%.

Как сообщалось, Рижская дума планирует платить, чтобы мотивировать сиротские суды и социальных работников пройти вакцинацию от Covid-19.

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LETA

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LETA

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