В Рижский аэропорт прибыли антигенные тесты для школ и муниципальных учреждений
Foto: EPA/Scanpix/LETA

Сегодня в Рижский аэропорт прибыли первые комплекты для самотестирования для школ и муниципальных учреждений, в настоящее время груз выгружается и растаможивается, сообщила председатель правления поставщика тестов компании Brief Илдзе Войта.

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Она подчеркивает, что компания доставила тесты в Латвию в течение шести рабочих дней, что является рекордным сроком для такого объема отгрузки. На упаковку четырех миллионов тестов и подготовку груза к отправке ушло четыре рабочих дня. Параллельно велась работа по фрахтованию воздушного транспорта и таможенным процедурам.

По сообщению компании, аэропорт единолично перенес рейс с пятницы на понедельник. Войта отмечает, что с такой ситуацией в декабре следует считаться.

"Цепочка поставок была очень сложной, поскольку декабрь — самый загруженный месяц для транспорта, а также существуют температурные ограничения для транспортировки и хранения тестов", — объяснила Войта.

Она утверждает, что компания сделала то, что не удалось другим, — поставила тесты в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

Brief призывает правительство планировать закупки стратегически важных товаров с учетом глобальных событий и рыночных закономерностей. Например, в декабре всегда необходимо переплачивать за авиатранспорт, потому что спрос в несколько раз превышает предложение. Авиакомпании и аэропорты могут в одностороннем порядке отказать в рейсе, перенести его, отказать в услуге, поэтому необходимо учитывать, что ожидаемый груз может не прибыть вовремя.

Поскольку следующие тесты на антиген ожидаются в январе, обеспечить их доставку, вероятно, будет легче.

Согласно договору, предприятие должно было доставить тесты в Латвию в пятницу, 10 декабря, но китайский аэропорт в одностороннем порядке отложил рейс на один рабочий день.

По информации Firmas.lv, компания Brief была зарегистрирован в октябре 2015 года, ее основной капитал составляет 3000 евро. Единственным владельцем компании является Войта. В 2020 году оборот компании составил 6,048 миллиона евро, а прибыль — 683 024 евро.

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