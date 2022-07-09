В Рижский порт прибыл американский эсминец USS Arleigh Burke

В субботу, 9 июля, в Рижский порт прибыл эсминец Военно-морских сил (ВМС) США USS Arleigh Burke (DDG 51), сообщили агентству LETA в отделе прессы и культуры американского посольства в Латвии.

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Корабль класса Arleigh Burke прибыл в латвийскую столицу в рамках запланированного визита.

В рамках визита члены экипажа американского корабля посетят Центр передового опыта НАТО по стратегическим коммуникациям Stratcom, ознакомятся с историей Балтийского региона и столицей Латвии. Эсминец USS Arleigh Burke на своем борту примет представителей правительства, Министерства обороны и Национальных вооруженных сил Латвии, а также представителей посольства США.

USS Arleigh Burke в настоящее время проводит свое второе патрулирование в Европейском районе операций ВМС США, работая с союзниками и партнерами по НАТО. USS Arleigh Burke начал патрулирование в Атлантике и Средиземном море в июне. В Балтийском море USS Arleigh Burke продолжает свою миссию по укреплению дипломатических отношений между союзниками по НАТО.

Мобильные и многоцелевые суда регулярно работают в водах Европы и Африки, демонстрируя свои возможности. USS Arleigh Burke является одним из пяти эсминцев ВМС США, находящихся на военно-морской базе Рота (Испания) и предназначенных для поддержки Интегрированной системы противовоздушной обороны НАТО, сообщает посольство США.