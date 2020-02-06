В Рижской думе не состоялось третье заседание подряд. Теперь Сейм может ее распустить
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Рижская дума третий раз подряд не смогла обеспечить кворум на внеочередном заседании. Таким образом, депутаты создали правовое основание распустить думу, сообщает LETA.

Согласно закону о самоуправлениях, если дума не смогла собрать кворум три заседания подряд, это дает депутатам Сейма право распустить думу.

В Рижской думе для кворума необходима регистрация 31 депутата. Сегодня на заседание пришли только 23 депутата. Среди них не было ни одного представителя оппозиции, а также отсутствовала часть депутатов партии "Честь служить Риге".

Первые два заседания без кворума состоялись в среду. По неофициальной информации, мэр Риги Олег Буров (ЧСР) договорился с оппозицией созвать три внеочередных заседания подряд и не обеспечить на них кворум. По мнению Бурова, если нынешний созыв Рижской думы не способен принять бюджет на 2020 год, то дума должна идти на внеочередные выборы.

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