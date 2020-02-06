В Рижской думе не состоялось третье заседание подряд. Теперь Сейм может ее распустить

Рижская дума третий раз подряд не смогла обеспечить кворум на внеочередном заседании. Таким образом, депутаты создали правовое основание распустить думу, сообщает LETA.

Согласно закону о самоуправлениях, если дума не смогла собрать кворум три заседания подряд, это дает депутатам Сейма право распустить думу.

В Рижской думе для кворума необходима регистрация 31 депутата. Сегодня на заседание пришли только 23 депутата. Среди них не было ни одного представителя оппозиции, а также отсутствовала часть депутатов партии "Честь служить Риге".

Первые два заседания без кворума состоялись в среду. По неофициальной информации, мэр Риги Олег Буров (ЧСР) договорился с оппозицией созвать три внеочередных заседания подряд и не обеспечить на них кворум. По мнению Бурова, если нынешний созыв Рижской думы не способен принять бюджет на 2020 год, то дума должна идти на внеочередные выборы.