В Рижской думе обсудили готовность столицы к возможной эпидемии коронавируса

В четверг, 13 февраля, на заседании Комитета Рижской думы по социальным вопросам депутаты заслушали доклад о распространении нового коронавируса в мире и готовности столицы к возможной эпидемии, сообщается в пресс-релизе отдела по связям с общественностью Рижской думы.

"Наша задача не допустить распространения коронавируса, поскольку это сопряжено как с человеческими, так и экономическими потерями. В случае эпидемии будет значительно осложнена и работа учреждений, и школ", — подчеркнула председатель Комитета по социальным вопросам, профессор и главный врач Латвийского центра инфектологии Байба Розентале.

Исполнительный директор Риги Юрис Радзевичс отметил, что самоуправление готово к разным ситуациям — возможному закрытию учреждений, специальным мерам безопасности для работников, которым надо работать в сфере обслуживания клиентов, а также различным информационным мероприятиям.

Директор департамента профилактики и анализа рисков инфекционных заболеваний Центра по контролю и профилактике заболеваний Юрий Перевощиков рассказал депутатам комитета о распространении вируса в мире и возможных профилактическим мерам. В свою очередь представители Рижского аэропорта и Рижского автовокзала сообщили о проведенной предприятиями работе в сфере профилактики и возможных сценариях действия.

"10 февраля Еврокомиссия на специальном заседании рассмотрела возможные масштабы распространения нового коронавируса и возможные сценарии развития событий в Европе, — рассказала Розентале. — Лучший из сценариев — эти отдельные зафиксированные случаи заболевания. Но принимая во внимание стремительное и непрогнозируемое распространение вируса в Азии, не исключается возможность эпидемии и в Европе. В связи с этим Еврокомиссия постановила, что каждая из стран-участниц должна оценить свою готовность к возможной эпидемии".

Вспышка нового коронавируса началась в декабре прошлого года на рынке диких животных в Ухане, административном центре китайской провинции Хубэй. В Китае в настоящее время подтверждено 44 200 случаев заражения коронавирусом, а число умерших от инфекции перевалило за тысячу.