В Рижской думе появится отдел велоинфрастуктуры
Foto: Rīgas dome

В Департаменте сообщения Рижской думы планируется открыть отдел велоинфраструктры, сообщила фракция "Прогрессивные".

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"В Риге длительное время не хватало единой структуры, которая отвечала бы за развитие велоинфраструктуры в городе. Такие отделы работают во всех городах Европы и занимаются активным развитием микромобильности. Этот шаг — начало, чтобы, постепенно увеличив финансирование, Рига могла бы подстроиться под нужды велодвижения. Отдел, который планируется открыть в следующем года поможет тысячам рижанам передвигаться удобнее, безопаснее и с пользой для здоровья", - указала руководитель комиссии по безопасности микромобильности Агнесе Логина.

Новый отдел будет отвечать за развитие велоинфраструктуры в городе и разработку новых проектов, которые подразумевают создание обширной и отвечающей современным стандартам велоинфраструктуры, а также соединение велодорожек между Ригой и Пририжьем.

Планируется, что отдел будет заниматься вопросами не только велодвижения, но и проблемами других микромобильных средств передвижения, например, электросамокатов.

В отделе будет четыре должности - руководитель, заместитель руководителя и два главных специалиста. Общее финансирование на следующий год запланировано в размере 123 934 евро.

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