В Рижской думе появится Отдел внутренних проверок и предотвращения коррупции
Foto: F64

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции одобрил поправки к положению городского самоуправления, которые предусматривают преобразование бывшего Центра борьбы с бюрократией в Отдел внутренних проверок и предотвращения коррупции.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

В отличие от предыдущего Центра борьбы с бюрократией, отдел будет не только выявлять риски коррупции и конфликта интересов и выявлять нарушения в муниципальных учреждениях, но и расследовать дисциплинарные дела о нарушениях со стороны сотрудников муниципальных учреждений, отметили в Рижской думе.

Предполагается, что Отдел внутренних проверок и предотвращения коррупции будет также отвечать за антикоррупционную деятельность в центральном аппарате городской думы, в то же время координируя и контролируя реализацию антикоррупционных мер во всех учреждениях самоуправления Риги, а также обеспечивать работу единой системы оповещения.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

2

Source

rus.DELFI.lv
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Чемпионат мира по хоккею вместе с Wolt начался!
От классики до пророчеств. Фильмы ужасов, леденящие кровь
"Tesla на воде" в Рижском порту