В Рижской думе появится Отдел внутренних проверок и предотвращения коррупции

Комитет Рижской думы по вопросам безопасности, порядка и предотвращения коррупции одобрил поправки к положению городского самоуправления, которые предусматривают преобразование бывшего Центра борьбы с бюрократией в Отдел внутренних проверок и предотвращения коррупции.

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В отличие от предыдущего Центра борьбы с бюрократией, отдел будет не только выявлять риски коррупции и конфликта интересов и выявлять нарушения в муниципальных учреждениях, но и расследовать дисциплинарные дела о нарушениях со стороны сотрудников муниципальных учреждений, отметили в Рижской думе.

Предполагается, что Отдел внутренних проверок и предотвращения коррупции будет также отвечать за антикоррупционную деятельность в центральном аппарате городской думы, в то же время координируя и контролируя реализацию антикоррупционных мер во всех учреждениях самоуправления Риги, а также обеспечивать работу единой системы оповещения.