В Рижской думе приступила к работе депутат РСЛ Инна Дьери

В Рижской думе к работе приступила депутат от Русского Союза Латвии Инна Дьери.

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Депутат заменит депутат фракции РСЛ Александра Кузмина, трагически погибшего 23 августа в Риге.

В Управлении по вопросам коммуникации РД сообщили, что Инна Дьери получила высшее образование в Латвийском университете (экономика и управление бизнесом), а также получила степень магистра в сфере управления бизнесом в Акронском университете (США).

Инна Дьери работала в сфере недвижимости, а также занимала должность помощницы депутата Европарламента Татьяны Жданок.