В Рижской думе пройдет голосование о доверии мэру и вице-мэру Риги

В Рижской думе собрали необходимое количество подписей для созыва внеочередного заседания, на котором планируется выразить недоверие мэру Риги Мартиньшу Стакису ("Для развития/За!"/"Прогрессивные") и вице-мэру Вилнису Кирсису ("Новое Единство"). Об этом агентству LETA сообщила представитель фракции "Согласия" в Рижской думе Анна Владова.

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Для созыва внеочередного заседания необходимо собрать подписи не менее 20 депутатов думы. За его созыв подписались депутаты оппозиционных фракций "Согласия", партии "Честь служить Риге" (ЧСР) и Русского союза Латвии (РСЛ).

Ранее сообщалось, что фракция "Согласия" начала сбор подписей за снятие с должности вице-мэра Кирсиса за критическую ситуацию на улицах Риги после длительного снегопада. Инициативу поддержала ЧСР — эта партия также высказала критику в адрес мэра Риги и исполнительного директора столицы. Позже к их требованиям присоединилась фракция РСЛ.

На предстоящем заседании депутаты РСЛ намерены обратить особое внимание на состояние тротуаров в Риге, так как улицы, хотя и с опозданием, расчищены, а многие тротуары до сих пор покрыты льдом.