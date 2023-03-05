В рижской ратуше выделят помещение для центра поддержки украинских беженцев и кафе

Рижская дума приняла решение о предоставлении объединению "Tavi draugi" на цокольном этаже здания помещения для поддержки украинских беженцев и интеграционного центра общественной организации Rīgas sirds.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Центр будет создан ассоциацией "Tavi draugi" в сотрудничестве с ассоциация "Common Ground", украинским кафе для беженцев "Борщ" и ассоциация "Хочу помочь беженцам".

Цель "Rīgas sirds" - улучшение социализации украинских беженцев, уменьшение негативных последствий одиночества и стресса, а также создание качественной платформы для интеграции проживающих в Риге беженцев в латвийское общество. Центр предложит обучение латышскому языку и другие культурные и социальные мероприятия (йога, хор

уроки рисования, концерты, вечера настольных игр и т.д.).

Ассоциация также планирует разместить в этих помещениях кафе, которое будет приносить как доход центру, так и создаст дополнительные рабочие места для украинских беженцев.

Также в помещениях рижской ратуши планируют разместить детский игровой уголок, коворкинг, библиотеки и сувенирную лавку в поддержку Украины.

Общая площадь переданных помещений - 726 квадратных метров.

С 24 февраля 2022 года в Ригу прибыли более 20 тысяч мирных жителей Украины. В Рижском центре поддержки гражданского населения Украины, который открыл свои двери 7 марта прошлого года, различные виды помощи и услуг уже получили около 40 000 украинцев.