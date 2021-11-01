В Рижской Вальдорфской школе планируют уволиться 12 непривитых педагогов

На данный момент заявления об увольнении уже написали два педагога, подтвердила директор Рижской Вальдорфской школы Мара Свилане. Остальные учителя, которые не хотят вакцинироваться от Covid-19, согласно Правилам Кабинета министров, будут отстранены от исполнения обязанностей.

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Директор Вальдорфской школы подчеркнул, что педагоги, отказавшиеся от вакцинации, были бы рады продолжать работу с детьми, а школа была бы заинтересована не терять учителей.

Мара Свилане отметила, что сейчас учителей сложно найти любой школе, но еще сложнее школе, работающей по системе вальдорфской педагогики.

Сейчас школа ищет выход, как обеспечить учебный процесс после 15 ноября. Родители учащихся также встревожены тем, как будет организована учеба.

Директор признала, что обязанности некоторых педагогов возьмут на себя привитые учителя, однако у них возрастут нагрузки. Поэтому необходимо искать и иные решения. Всего в Рижской Вальдорфской школе работают около 100 педагогов.

Представитель Департамента образования, культуры и спорта Рижской думы Раймонд Грантс не назвал конкретные данные о том, сколько невакцинированных педагогов могут оставить школы после 15 ноября: "Мы еще ждем данных, кто-то из педагогов болеет Covid-19, кто-то, мы надеемся, сделает прививку до указанного срока". По словам Грантса, ясно сейчас только, что ситуация в детских садах с вакцинацией сотрудников будет хуже, чем в школах.

Согласно решению Кабинета министров, к 15 ноября должны быть вакцинированы от Covid-19 все работники государственных и муниципальных учреждений и предприятий.