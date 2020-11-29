В Рижской Восточной больнице не хватает 140 врачей и 120 медсестер

В Рижской Восточной клинической университетской больнице (RAKUS) в настоящее время не хватает 140 врачей, свидетельствуют обобщенные лечебным учреждением данные.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Это 13% общего предусмотренного в больнице количества врачей. Также в RAKUS не хватает 120 медсестер, или около 7% общего числа.

Больше всего в больнице ощущается нехватка помощников медсестер и санитаров - хотя имеется всего 75 вакансий, это составляет 18% необходимого количества.

Восточная больница - основное в стране лечебное учреждение, куда доставляются пациенты с Covid-19. Здесь лечится почти половина всех госпитализированных с коронавирусом, и вместе с ростом количества госпитализаций все больше ощущается нехватка человеческих ресурсов.

Руководитель больницы Имант Паэглитис ранее заявил, что в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации Восточная больница планирует привлечь студентов и добровольцев.

Больница не только является основным местом, где лечат больных коронавирусом, но и обеспечивает функции колл-центра и пунктов сдачи анализов.

Паэглитис пояснил, что для работы на пунктах приема анализов не обязательно нужны медики. Есть много работы по вводу информации, где помощь очень пригодилась бы.