В Рижском аэропорту прибывшие пассажиры смогут бесплатно сделать тест на Covid-19

С четверга, 2 декабря, в сотрудничестве с Gulbja laboratorija, Министерством здравоохранения и Министерством сообщения аэропорт "Рига" обеспечит всем прибывшим пассажирам возможность добровольно сделать оплаченный государством ПЦР-тест на коронавирус, сообщили представители аэропорта.

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Тестирование в аэропорту будет проводить Gulbja laboratorija, оно будет доступно всем прибывшим пассажирам. Представители аэропорта указали, что в связи с решением правительства бесплатный тест будет доступен для всех путешественников, включая тех, кто владеет ковид-сертификатом.

Пункты тестирования для пассажиров, прилетевших из стран Шенгенской зоны, расположены в зале ожидания E, около выхода из терминала. Все остальные пассажиры смогут сделать тест в зоне C перед пограничным контролем.

Эти пункты будут работать большую часть дня. В свою очередь, когда их рабочий день подойдет к концу, тест можно будет сдать в филиале Gulbja laboratorija, который расположен на втором этаже регистрационного зала аэропорта.

В аэропорту указали, что, согласно правилам Кабинета министров, сразу после теста пассажиры должны немедленно отправиться домой или в гостиницу, чтобы дождаться результата анализа. В случае положительного результата необходимо связаться со своим семейным врачом и соблюдать самоизоляцию.