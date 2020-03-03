В Рижском аэропорту установлены дезинфекторы для рук и проводится усиленная уборка помещений

В терминале Международного аэропорта "Рига" в целях профилактики в связи с распространением нового коронавируса установлены стенды с дезинфекторами для рук и проводится усиленная уборка помещений с дезинфекцией.

Как сообщил представитель аэропорта Эдгар Вилцанс, аэропорт продолжает выполнять рекомендации Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). Помимо установки дезинфекторов и уборки помещений, проводится также дезинфекция автобусов, на которых пассажиров доставляют с терминала к самолетам и наоборот.

На территории аэропорта размещены крупноформатные информационные баннеры с рекомендациями SPKC для пассажиров.

Аэропорт призывает пассажиров самим следить за состоянием своего здоровья и в случае малейших подозрений обращаться к медикам. Если после возвращения из регионов распространения вируса еще в аэропорту появилась повышенная температура, боль в горле, кашель или затрудненное дыхание, пассажиры могут обращаться в медпункт в зале вылетов Е рядом с кафе Costa Coffee.

"Аэропорт активно следит за актуальной информацией, и, если SPKC или другое ответственное учреждение примет решение о дополнительных мерах в аэропорту, мы оперативно их выполним", — заверил представитель аэропорта.

Как сообщалось, в понедельник в Латвии подтвержден первый случай заболевания Covid-19. Вирусом заболела женщина, которая 29 февраля вернулась вместе с семьей из Италии. В Ригу она прибыла из Милана авиарейсом через Мюнхен.