С 26 марта в Рижском аэропорту вводится летнее расписание полетов, которое предусматривает 100 прямых маршрутов, в том числе 11 новых, сообщили агентству ЛЕТА в аэропорту.

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Впервые из Риги в летний сезон самолеты будут летать в Ганновер (Германия) и Гданьск (Польша).

Латвийская авиакомпания "airBaltic" этим летом предложит десять новых маршрутов и увеличит частоту рейсов на уже имеющихся маршрутах.

С 15 апреля "airBaltic" будет летать в Ганновер, с мая - в Порту и Бильбао, с апреля - в Стамбул. В мае также будут введены регулярные рейсы в Бухарест, Бургас, Белград, Тиват, Ереван и Баку.

Ирландская авиакомпания "Ryanair" с 28 марта начнет полеты из Риги в польский город Гданьск.

На летний сезон в качестве регулярного перевозчика в Рижский аэропорт вернется греческая авиакомпания "Aegean", которая с 19 мая будет выполнять рейсы по маршруту Рига-Афины.

В целом в летнем сезоне 2023 года в аэропорту будут работать 15 авиаперевозчиков.

Председатель правления аэропорта Лайла Одиня отмечает, что в летний сезон аэропорт предложит широкий спектр возможностей для путешественников из Латвии и Балтии, а также привлекательные стыковки для транзитных пассажиров. Благодаря множеству туристических направлений количество пассажиров прямых рейсов в Рижском аэропорту приблизилось к уровню до пандемии, а количество транзитных пассажиров увеличится благодаря новым маршрутам "airBaltic" в Стамбул, Баку, Ереван и др.

Летнее расписание полетов в аэропорту вступает в силу с переходом на летнее время, который в этом году произошел в ночь на 26 марта.

Как сообщалось, за первые два месяца этого года Рижский аэропорт обслужил 799 700 пассажиров, что на 62,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

В прошлом году в аэропорту было обслужено 5,38 млн пассажиров, что в 2,3 раза больше, чем годом ранее (2,35 млн).