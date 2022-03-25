В Рижском центре поддержки беженцев зарегистрировались 8507 человек

До сих пор в рижском центре поддержки беженцев из Украины зарегистрировались 8507 человек, сообщила сегодня на пресс-брифинге аице-мэр Риги Линда Озола.

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Поступило 1395 заявлений на обеспечение гарантированного минимального дохода, 1409 заявлений на получение кризисных пособий, 1377 украинцев получили продуктовые наборы ЕС.

Жителям Украины выдано 6706 э-талонов на проезд в рижском общественном транспорте и 6086 SIM-карт латвийских операторов мобильной связи.

Также от украинцев поступило 1496 заявлений о приеме детей в учебные заведения, в том числе 1045 в школу и 451 в дошкольные образовательные учреждения.