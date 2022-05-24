В Рижском центре поддержки украинских беженцев планируется организовать биржи труда
Foto: Māris Morkāns

В Рижском центре поддержки жителей Украины будут организованы регулярные биржи труда, и предпринимателям предложено подавать информацию о вакансиях.

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На биржах труда предприниматели смогут познакомить потенциальных работников с Украины со своей компанией и возможностями трудоустройства, а также провести экспресс-собеседования с соискателями.

Первая биржа труда в центре поддержки состоится 26 мая, когда свои предложения представят капитальные общества Рижского самоуправления. Планируется, что биржи труда будут проходить регулярно, сообщили в думе.

Рижское самоуправление приглашает предпринимателей, готовых предложить работу жителям Украины, обращаться в Рижский центр поддержки жителей Украины.

Жителям Украины также предлагается заполнить анкету об интересующих их предложениях на рынке труда, что позволит организовать деятельность биржи труда в центре поддержки более целенаправленно и в соответствии с потребностями соискателей.

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