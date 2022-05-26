В Рижском центре помощи беженцам открылась биржа труда

Сегодня, 26 мая, в Рижском центре помощи беженцам пройдет первая биржа труда. Здесь акционерные общества рижского самоуправления ознакомят беженцев из Украины с возможностями трудоустройства. Об этом агентству LETA рассказали в Рижской думе.

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В рижском центре поддержки такие биржи планируется проводить регулярно – предпринимателей просят сообщать о вакансиях, заполнив анкету. На бирже можно будет познакомить соискателей работы с предприятием и провести экспресс-интервью.

Жителей Украины также призывают заполнить анкету (доступна на латышском и украинском языках) и сообщить об актуальных для них вакансиях – чтобы организаторы бирж могли учитывать потребности соискателей работы.

Мероприятия будут проходить в центре помощи украинским беженцам, на 3-м этаже здания на улице Калькю, 1.